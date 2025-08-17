«Коалиция желающих» готова ввести войска на Украину
«Коалиция желающих» подтвердила, что при необходимости развернёт силы безопасности на территории Украины после прекращения боевых действий, говорится в заявлении альянса на сайте правительства Великобритании.
Участники пообещали обеспечить защиту воздушного и морского пространства страны и помочь в восстановлении украинских вооружённых сил — эти меры планируется включить в предлагаемые США гарантии безопасности.
В документе также отмечается, что коалиция станет ключевым элементом Многонациональных сил в Украине и приветствует приверженность президента США Дональда Трампа предоставлению таких гарантий.
Ранее «Би-би-си» сообщала, что коалиция до этого настаивала на прекращении огня как условии для начала переговоров по урегулированию, однако этот подход может измениться. Журналисты обратили внимание, что формулировка «прекращение огня» была опущена в совместном заявлении лидеров ЕС и в отдельном заявлении британского премьера Кира Стармера после того, как Трамп выступил за переход к долгосрочному миру без предварительного временного перемирия; аналитики считают это целенаправленной корректировкой позиции.
