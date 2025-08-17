17 августа 2025, 22:22

«Коалиция желающих» готова ввести войска на Украину после прекращения огня

Фото: istockphoto/reflection_art

«Коалиция желающих» подтвердила, что при необходимости развернёт силы безопасности на территории Украины после прекращения боевых действий, говорится в заявлении альянса на сайте правительства Великобритании.