Командир «Пятнашки» высказался о наемниках ВСУ в зоне СВО

17 августа 2025, 22:13

Авидзба: наемники ВСУ не выходят на передовую

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сообщил ТАСС на форуме «Юг молодой» в Бердянске, что иностранные наёмники в основном располагаются в глубине украинского тыла и редко выходят вместе с ВСУ на передовую.