Командир «Пятнашки» высказался о наемниках ВСУ в зоне СВО
Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сообщил ТАСС на форуме «Юг молодой» в Бердянске, что иностранные наёмники в основном располагаются в глубине украинского тыла и редко выходят вместе с ВСУ на передовую.
По его словам, они в большей степени используются в пропагандистских целях, лишь немногие принимают непосредственное участие в боях. Авидзба добавил, что имел место прямой контакт, в ходе которого были ликвидированы иностранные наёмники.
Ранее он отмечал, что силы Украины сейчас чувствуют себя плохо, поскольку российская армия накопила опыт, который успешно применяет.
Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram заявил о продвижении ВС РФ на добропольском направлении: противнику пришлось перебросить дополнительные резервы, в том числе бойцов запрещённой в РФ организации, и сейчас идут жёсткие боестолкновения, но ситуация, по его словам, остаётся под контролем российских войск.
