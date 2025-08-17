Пушилин указал на успехи ВС РФ на добропольском направлении в ДНР

17 августа 2025, 22:02

Пушилин: прорыв бойцов ВС РФ в ДНР разрушил фланг боевиков ВСУ

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что прорыв ВС РФ на добропольском направлении подточил логистику боевиков ВСУ и ухудшил их позиции, фактически нарушив фланг на этом участке.