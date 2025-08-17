Пушилин указал на успехи ВС РФ на добропольском направлении в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что прорыв ВС РФ на добропольском направлении подточил логистику боевиков ВСУ и ухудшил их позиции, фактически нарушив фланг на этом участке.
В опубликованном в его Telegram видео он сообщил, что противнику пришлось перебросить дополнительные резервы, в том числе бойцов полка «Азов»*. По словам Пушилина, ведутся жёсткие боестолкновения, но ситуация остаётся под контролем ВС РФ.
Сегодня сообщалось, что, по данным Минобороны РФ, российские войска нанесли удар по месту хранения оперативно‑тактических ракет ВСУ «Сапсан». Удары, как утверждается, проводились оперативно‑тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией; помимо самих ракет и комплектующих, были поражены склады боеприпасов и дальнедейсвующих беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и наёмников.
Ранее ФСБ сообщала, что совместно с армией сорвала планы Киева по созданию комплексов «Сапсан»: в результате ударов уничтожена техническая база по изготовлению дальнобойных баллистических ракет и нанесён значительный ущерб оборонной промышленности Украины.
Специальная операция России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
Читайте также: