Рубио высказался о санкциях против России

17 августа 2025, 21:10

Рубио заявил о нежелании США вводить санкции против РФ, чтобы не сорвать диалог

Фото: istockphoto/rarrarorro

США не планируют вводить новые санкции против России, поскольку это автоматически означало бы конец переговоров о мире на Украине, заявил в интервью NBC сенатор Марко Рубио.





По его мнению, наложение дополнительных ограничений будет означать отказ от попыток урегулировать конфликт дипломатическим путем; введенные при администрации Джо Байдена рестрикции, по его словам, «не сказались на ходе боевых действий».





«Единственный способ положить конец этому конфликту — добиться того, чтобы россияне, так же как и украинцы, согласились на мирную сделку», — сказал Рубио.