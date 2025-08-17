Рубио высказался о санкциях против России
Рубио заявил о нежелании США вводить санкции против РФ, чтобы не сорвать диалог
США не планируют вводить новые санкции против России, поскольку это автоматически означало бы конец переговоров о мире на Украине, заявил в интервью NBC сенатор Марко Рубио.
По его мнению, наложение дополнительных ограничений будет означать отказ от попыток урегулировать конфликт дипломатическим путем; введенные при администрации Джо Байдена рестрикции, по его словам, «не сказались на ходе боевых действий».
«Единственный способ положить конец этому конфликту — добиться того, чтобы россияне, так же как и украинцы, согласились на мирную сделку», — сказал Рубио.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на внеплановой совместной пресс‑конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе сообщила, что 19‑й пакет санкций против России будет готов в начале сентября, и что лидеры ЕС намерены продолжать дипломатическое и экономическое давление на Москву.