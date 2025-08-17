17 августа 2025, 21:01

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что ЕС не должен препятствовать миру на Украине

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях заявил, что европейские и британские политики не должны мешать установлению мира на Украине





17 августа сенатор США Марко Рубио заявил, что Европа может способствовать налаживанию диалога между Россией и Украиной, помогая Киеву определить приемлемые уступки.





«Европейские и британские разжигатели войны/саботажники не должны препятствовать миру», — сказано в публикации Дмитриева.