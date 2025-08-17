В России обратились к ЕС с одной просьбой по Украине
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что ЕС не должен препятствовать миру на Украине
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях заявил, что европейские и британские политики не должны мешать установлению мира на Украине
17 августа сенатор США Марко Рубио заявил, что Европа может способствовать налаживанию диалога между Россией и Украиной, помогая Киеву определить приемлемые уступки.
«Европейские и британские разжигатели войны/саботажники не должны препятствовать миру», — сказано в публикации Дмитриева.
На совместной пресс‑конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен и дальше укреплять обороноспособность Украины — в том числе через активные поставки вооружений и развитие производства беспилотных летательных аппаратов, что она образно описала как превращение Украины в «стального дикобраза».