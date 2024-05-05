Режим Владимира Зеленского перестанет существовать, когда закончится спецоперация, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.
«Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца», — прокомментировал ситуацию Риттер.
Бывший разведчик также выразил убеждение, что судьба Украины сложится крайне печально по вине западных союзников. По его мнению, мирный саммит по Украине, который летом должен состояться в Швейцарии, не имеет никакого смысла без участия в нём Москвы, поскольку именно она решает, когда специальная военная операция подойдёт к концу.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия освободит весь Донбасс, когда ВСУ потеряют Часов Яр.
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Евгения Парфентьева