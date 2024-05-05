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«Когда дело доведут до конца»: Американский эксперт описал конец Зеленского

Риттер: Режим Зеленского перестанет существовать, когда закончится СВО
05 мая 2024, 16:29

Режим Владимира Зеленского перестанет существовать, когда закончится спецоперация, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.
«Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца», — прокомментировал ситуацию Риттер.

Бывший разведчик также выразил убеждение, что судьба Украины сложится крайне печально по вине западных союзников. По его мнению, мирный саммит по Украине, который летом должен состояться в Швейцарии, не имеет никакого смысла без участия в нём Москвы, поскольку именно она решает, когда специальная военная операция подойдёт к концу.



Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия освободит весь Донбасс, когда ВСУ потеряют Часов Яр.

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Подполковник Дэвис: ВС РФ вышли на территории, где у ВСУ по сути нет обороны
05 мая 2024, 16:33

Фото: istockphoto/zabelin

Российские войска вышли на территории, где у Вооружённых сил Украины практически нет оборонительных укреплений. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive отставной военный указал, что российская армия успешно преодолела хорошо подготовленные и защищённые линии обороны ВСУ. Украинцы укрепляли и совершенствовали их ещё с 2014 года. Пройдя этот рубеж, российские войска вышли на оперативный простор и могут относительно легко продвигаться вперёд, а ВСУ просто не в состоянии их остановить, считает эксперт.

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на украинских военных и чиновников сообщали, что Украина испытывает серьёзные трудности с возведением оборонительных сооружений из-за дефицита техники и бюрократических проволочек. Известно, что украинские солдаты на передовой вынуждены одновременно сражаться и рыть окопы.

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Стало известно о двух мощных прилетах в ТЭС под Славянском
05 мая 2024, 15:59

Фото: iStock/hxdyl

Мощнейшие взрывы на Славянской ТЭС произошли днем 5 мая, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что всего на объекте в подконтрольной Украине части ДНР произошло два взрыва. Один из них — в здании станции. С мест поднимаются густые столбы дыма, добавил канал.

«Военная хроника» сообщил, что на территории стояли пусковые С-300, но предотвратить атаку они не смогли.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесла удары по энергосистеме Украины, атаковав сразу четыре тепловые электростанции в разных регионах страны. В частности, удары были нанесены по ТЭЦ в городах Бурштын (Ивано-Франковская область), Стрый (Львовская область), Кривой Рог (Днепропетровская область) и Ладыжин (Винницкая область).

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В США заявили об отправке французских солдат на Украину
Asia Times: Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину
05 мая 2024, 15:25

Фото: iStock/e-crow

Франция направила солдат из своего Иностранного легиона на Украину. С таким заявлением 5 мая выступил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в интервью Asia Times.
«Они прибыли для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Славянске. Французские военные составляют группу из 3-го пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — сообщил он.
По его словам, первая группа солдат французского Иностранного легиона уже активно участвует в боях с российскими вооруженными силами в Донбассе. Эксперт также выразил сомнение относительно ответных действий России, поскольку уверен, что Москва не останется равнодушной к увеличению числа иностранных военных на Украине.

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#москва
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Депутат Рады Безуглая матом послала украинцев, выкладывающих фото с куличами
05 мая 2024, 15:10

Фото: istockphoto/a-lesa

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает неуместным выкладывать в социальные сети фотографии с празднованием Пасхи с куличами и прочими атрибутами домашнего уюта. По её мнению, это неприятно видеть мобилизованным солдатам.
Она призвала сограждан не демонстрировать военнослужащим в окопах то, как они в уютном тылу пекут и поедают румяные куличи и не раздражать их картинками домашнего благополучия. По словам нардепа, её знакомые военные, приходя в отпуск в Киев, выражали недовольство по этому поводу.

«Вы что, о***ли?» — обратилась депутат Рады к украинцам на «окопном» и совсем не парламентском языке.

Ранее Безуглая высказывалась в поддержку идеи мобилизации украинских женщин по образцу израильской армии. Близка ей также идея министра экономики Юлии Свириденко о том, что в рамках борьбы за гендерное равенство следует привлекать больше женщин к разминированию.

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#военные
#отпуск
#депутат
#киев
#пасха
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Подполье: В подконтрольной Киеву Константиновке в рядах ВСУ начались междоусобные стычки
Подполье: В Константиновке подразделения ВСУ вступили в бой друг с другом
05 мая 2024, 13:44

Фото: istockphoto/zabelin

На территории подконтрольной Киеву Константиновки подразделения Вооружённых сил Украины вступили в бой друг против друга. Об этом сообщили участники краматорского подполья.
В своём телеграм-канале подпольщики рассказали, что украинцы бьют тяжёлой артиллерией по позициям ВСУ на окраинах Константиновки. Что именно стало причиной боевых действий между «побратимами», пока не известно. Участники подполья отмечают, что подобные междоусобные стычки случались и прежде, но в данном случае интерес вызывает массовость и интенсивность.

Сообщения о боевых столкновениях между украинцами приходят также из Славянска. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что продолжает наблюдать за ситуацией и обещал сообщить подробности позже, как только они ему станут известны.

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#всу
#столкновение
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Рогов заявил о четком сигнале для Зеленского от России
Рогов: объявлением Зеленского в розыск Россия послала четкий сигнал
05 мая 2024, 13:30

Объявление в розыск президента Украины Владимира Зеленского послужило четким сигналом, указывающим на отсутствие желания Москвы вести с ним переговоры, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА Новости.
«Декларация хриплого диктатора о его розыске является для нас ясным сигналом о том, что с ним никто не собирается переговариваться, поскольку для нас он настоящий преступник», — отметил Рогов.
Прокомментировав объявление в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, он подчеркнул, что ни Зеленский, ни Порошенко больше не могут рассчитывать на какие-либо льготы. По мнению Рогова, для них «дело набирает обороты» и «счетчик обратного отсчета начал тикать быстрее».

Рогов добавил, что Зеленский и Порошенко несут ответственность за разжигание конфликта на Украине с 2014 года.

Ранее российские власти объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

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#всу
#зеленский
#рогов
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Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие «во всех конфликтах»
Макрон обсудит с Си Цзиньпином олимпийское перемирие во всех текущих конфликтах
05 мая 2024, 13:13

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином идею организации перемирия во всех текущих конфликтах на время проведения летних Олимпийских игр в Париже.
«У нас есть дипломатические инициативы, которые мы намерены предпринять. Олимпийское перемирие должно послужить символом миру. Это одна из тем, которую я собираюсь обсудить с председателем КНР на встрече в понедельник и вторник», — заявил Макрон в интервью La Tribune.
Он добавил, что речь идет о временном прекращении военных действий во всех текущих конфликтах, включая ситуацию на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно возможности достижения перемирия с Россией на время проведения Олимпийских игр 2024 года во Франции.

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#интервью
#владимир зеленский
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ВС РФ освободили Очеретино
05 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Самые ожесточённые бои на Донецком направлении продолжаются в городе Часов Яр.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские силы освобождают деревня за деревней. По его словам, Вооружённые силы Украины больше не могут сопротивляться, потому что в рядах ВСУ не осталось профессиональных военных.

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#сво
#вс рф
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«Беспрепятственные удары»: В Британии раскрыли, что станет с ВСУ после потери Часов Яра
Independent: После потери Часов Яра позиции ВСУ в Донбассе будут под угрозой
05 мая 2024, 13:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские войска окажутся в крайне сложном положении после потери Часов Яра, об этом пишет британское издание The Independent.
«Если российские военные возьмут этот город под контроль, их артиллерия на возвышенности Часова Яра беспрепятственно будет наносить удары по украинским военным в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке», — пишет автор статьи.

По мнению британское журналиста, переход Часов Яра под контроль Вооружённых сил РФ приблизит российскую армию к полному освобождению Донбасса.

Отметим, после Часов Яра ВС РФ действительно откроются дроги на Славянск и Краматорск, которые являются крупнейшими укрепрайонами ВСУ на Донецком направлении. Освободив их, Россия освободит весь Донбасс.

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