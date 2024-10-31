В рядах 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) существуют роты с так называемыми «мертвыми душами» — военнослужащими, которые числятся в составе подразделений, но на деле уже погибли или пропали без вести.
Об этом сообщил военнопленный Роберт Погорелов, ранее служивший в специализированном батальоне бригады и мобилизованный из числа украинских заключенных. По его словам, батальон, в котором он служил, состоял из 120 человек, однако в некоторых ротах численность не превышала восьми бойцов, что позволяло искусственно завышать численный состав.
Погорелов также утверждает, что на погибших военнослужащих продолжают получать зарплату, а техника, значащаяся за погибшими, списывается и продается.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих горного мотострелкового батальона «Медведи» группировки войск «Центр». Военнослужащие получили государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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«Списывалось оружие, зарабатывались деньги. Пропавшие без вести — ещё одна форма манипуляции, о которой молчат офицеры, в том числе те, кто, так сказать, в доле», — сообщил он РИА Новости.
Погорелов также утверждает, что на погибших военнослужащих продолжают получать зарплату, а техника, значащаяся за погибшими, списывается и продается.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих горного мотострелкового батальона «Медведи» группировки войск «Центр». Военнослужащие получили государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Елена Перлова