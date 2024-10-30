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В США ответили, почему боевикам ВСУ нет смысла продолжать боевые действия

Дэвис: боевикам ВСУ бессмысленно продолжать боевые действия после Селидово
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

На фоне потери Селидово и прочих территорий Донбасса боевикам ВСУ нет смысла вести боевые действия дальше. Такое мнение выразил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в беседе с YouTube-каналом Deep Dive.
Офицер отметил потери украинских радикалов, включая их личный состав, и уверен, что «конец очевиден».

«…Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше», — сказал Дэвис.


Он добавил, что ВС РФ продолжают освобождать пункт за пунктом, когда у ВСУ нет ни ресурсов, ни боеприпасов с вооружением, ни живой силы, резюмировал эксперт.

Ранее российский военный аналитик ответил, что вынудит боевиков ВСУ отступить в Донбассе.

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Эксперт ответил, что вынудит ВСУ отступить в Донбассе
Эксперт Гагин: возможное взятие в клещи Курахово в ДНР вынудит ВСУ отступить
30 октября 2024, 22:00

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Освобождение Угледара и Селидово в Донбассе позволяет бойцам ВС РФ взять Курахово в клещи, а боевики ВСУ будут вынуждены отступить, поскольку их отрежут от путей снабжения. Об этом пишет РИА Новости, сославшись на военного аналитика Яна Гагина.
«Здесь есть такие предпосылки к тому, что мы сможем опять, так же применить тактику клещей, тактику взятия в тактическое окружение, что может лишить противника возможности снабжать свою группировку в населенном пункте, может лишить его возможности проводить ротацию и вывоз раненых в том числе. Это обескровит группировку в самом городе, и противник, как ранее, будет вынужден отступить из него», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что из населенного пункта Курахово дальше некуда отступать, ведь за ним лишь поля. По мнению эксперта, противник окажется в крайне тяжелом положении из-за заморозков на неподготовленных полевых позициях.

Ранее сообщалось, какой город полностью закроют власти Украины и для чего.

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#сво
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Добряк: власти Украины полностью закроют Красноармейск для обороны
30 октября 2024, 21:23

Фото: istockphoto/undefined undefined

Красноармейск (укр. Покровск) будет закрыт на выезд и въезд властями Украины для дальнейшей обороны, местных призывают к активной эвакуации, сообщил руководитель военной администрации города Сергей Добряк. Его слова приводит «Общественное. Новости».
«Призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов, улиц. Люди видят, что мы блокируем уже окрестности города», — сказал чиновник.
По его словам, возведение фортификаций не прекращается, в то время как критическая городская инфраструктура практически ликвидирована.

«В городе становится все более небезопасно, критическая инфраструктура почти разрушена, процентов на 70», — добавил Добряк.

По его данным, в Красноармейске осталось почти 12 тысяч человек, а эвакуация замедлена.

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#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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РИА Новости: делегация Украины поскандалила на конференции Красного Креста
30 октября 2024, 20:49

Фото: istockphoto/olrat

Делегация Украины поскандалила на конференции Красного Креста в Женеве, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. Таким образом делегаты Незалежной нарушили правило, не вступать в споры, имеющие политический характер.
«Председатель Международной конференции несколько раз напомнила всем участникам, чтобы они не делали политических заявлений любого рода. Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены», — приводит ответ пресс-службы Красного Креста на запрос РИА Новости.

Также, согласно правилам, нельзя вступать в споры, имеющие расовый, религиозный или идеологический характер. По данным источников, украинские делегаты обвиняли РФ в продолжающихся боевых действиях.

Красный Крест является крупнейшей гуманитарной сетью в мире, которая работает в более чем 190 странах, объединяя национальные общества, которые помогают нуждающимся и уязвимым группам населения.

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Politico: Киев озадачила реакция на просьбу Зеленского дать ракеты «Томагавк»
30 октября 2024, 20:47

Фото: istockphoto/e-crow

Чиновники Украины озадачены негативной подачей журналистов данных о просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского дать республике дальнобойные ракеты «Томагавк». Об этом пишет издание Politico. По словам неназванного украинского должностного лица, военные США рассмотрели «победный план» и отметили его реалистичность.
«Высокопоставленные киевские чиновники... были... в недоумении из-за того, что эта информация была разглашена в негативном ключе», — сказано в материале.
Ранее Зеленский заявлял, что на Украину из-за «плана победы» давят западные союзники, поскольку считают, что Киев «хочет слишком многого».

Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая, в своей предвыборной кампании обещал прекратить конфликт в стране. Однако, получив большинство на выборах, он продолжил риторику своих предшественников.

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Глава Днепропетровской ОВА Лысак: промышленное предприятие повреждено
30 октября 2024, 20:29

Фото: istockphoto/aapsky

Промышленное предприятие в Днепропетровской области Украины повреждено, проинформировал в Telegram-канале руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
«Никопольский район… Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие», — сказано в публикации чиновника.

Лысак не уточнил, про какое предприятие и инфраструктуру говорится.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский объяснял, почему он не просит западных союзников ввести войска на Украину.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле поясняли, что боевые действия завершатся, когда Россия достигнет всех поставленных целей спецоперации.

Президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму свой мирный план по урегулированию конфликта, но на той стороне не ответили.

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Зеленский: Киев не просит западных войск из-за страха потерять поддержку
30 октября 2024, 19:52

Владимир Зеленский

Украина опасается просить западных союзников ввести войска, поскольку может потерять поддержку, заявил журналистам ведущих изданий стран Северной Европы глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Это очень опасно. Когда нет решения лидеров и общества, очень опасно поднимать эту тему, можно потерять всю остальную поддержку», — сказал он, отметив скептическое отношение Запада к этой идее.
Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне боевых действий в Донбассе. Вместе с тем западные союзники Киева отмечали, что ему неплохо было бы перейти на самофинансирование.

Ранее Зеленский сообщал, почему боевики ВСУ не взяли Курскую АЭС.

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#сша
#война
#сво
#конфликт
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#владимир зеленский
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Кадыров раскрыл потери противника при ударе по Генштабу ВСУ в Киеве
Кадыров заявил о девяти погибших при ударе ВС РФ по Генштабу ВСУ в Киеве
30 октября 2024, 19:47

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Девять «нацистов» уничтожены и еще 17 ранены при ударе ВС РФ по центру управления беспилотниками в генштабе ВСУ в Киеве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ, в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о 9 уничтоженных нацистах и еще 17 раненых», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что российские удары по Генштабу ВСУ в Киеве являются возмездием за атаку на университет спецназа в Чечне. По словам главы Чечни, удары были на нанесены в ночь на 30 октября, в 04:00 и 05:30.

Напомним, во вторник, 29 октября, украинский беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне. После этого Кадыров пообещал возмездие, которое «даже не снилось». По словам Кадырова, здание получило лишь незначительные повреждения. Ремонт будет проведен в кратчайшие сроки.

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Кадыров назвал удар по зданию Генштаба ВСУ «ответкой» за Гудермес
Кадыров заявил об ударе возмездия по зданию Генштаба ВСУ
30 октября 2024, 19:37

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Удары «Геранями» по центру управления беспилотниками Генштаба ВСУ в Киеве являются возмездием за атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Уточняется, что удары произошли в среду, 30 октября, в 04:00 и 05:30. По словам Кадырова, в результате дополнительного удара есть погибшие и пострадавшие.

Согласно данным ВКС МО РФ, в перехваченных радиопереговорах противник озвучивает информацию о 9 ликвидированных и 17 раненых, заключил чеченский лидер.

Напомним, во вторник, 29 октября, украинский беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне. Отмечается, что среди сотрудников и учащихся университета жертв нет, но есть погибшие и раненые среди солдат ВСУ, которые находились там под стражей.

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Зеленский: ВСУ могли бы захватить Курскую АЭС, но не захотели
30 октября 2024, 19:04

Владимир Зеленский

Украинская армия могла бы «захватить» Курскую АЭС, но не пыталась достичь этой цели. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Страна».
По словам лидера киевского режима, Украина не захватывает критическую инфраструктуру РФ.

Курская АЭС подвергалась атакам со стороны ВСУ и до вторжения украинских боевиков в регион, и после него. 8 августа на территории станции были найдены осколки и фрагменты сбитых ракет. ​Под удары киевского режима также попадает и Запорожская АЭС.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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