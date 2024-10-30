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На фоне потери Селидово и прочих территорий Донбасса боевикам ВСУ нет смысла вести боевые действия дальше. Такое мнение выразил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в беседе с YouTube-каналом Deep Dive.
Офицер отметил потери украинских радикалов, включая их личный состав, и уверен, что «конец очевиден».
Он добавил, что ВС РФ продолжают освобождать пункт за пунктом, когда у ВСУ нет ни ресурсов, ни боеприпасов с вооружением, ни живой силы, резюмировал эксперт.
Ранее российский военный аналитик ответил, что вынудит боевиков ВСУ отступить в Донбассе.
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«…Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше», — сказал Дэвис.
Он добавил, что ВС РФ продолжают освобождать пункт за пунктом, когда у ВСУ нет ни ресурсов, ни боеприпасов с вооружением, ни живой силы, резюмировал эксперт.
Ранее российский военный аналитик ответил, что вынудит боевиков ВСУ отступить в Донбассе.
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Никита Кротов