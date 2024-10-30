В США ответили, почему боевикам ВСУ нет смысла продолжать боевые действия

Освобождение Угледара и Селидово в Донбассе позволяет бойцам ВС РФ взять Курахово в клещи, а боевики ВСУ будут вынуждены отступить, поскольку их отрежут от путей снабжения. Об этом пишет РИА Новости, сославшись на военного аналитика Яна Гагина.