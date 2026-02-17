17 февраля 2026, 14:55

Картаполов: Украина победит, когда окажется в составе России

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина победит в конфликте, только когда окажется в составе России. Так председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил слова президента Финляндии Александра Стубба о победе Киева.





Напомним, в рамках Мюнхенской конференции Стубб заявил, что Москва якобы потерпела стратегическое поражение в украинском конфликте.



По словам Картаполова, все прекрасно понимают, что в конфликте проиграла не только Украина, но и объединенная Европа.





«И, конечно, им надо что-то своим налогоплательщикам говорить, у которых они отобрали деньги и своими руками отдали шайке Зеленского», — отметил депутат в разговоре с Life.ru.