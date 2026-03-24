«Когда он там будет, тогда и ударим»: в ГД оценили вероятность ликвидации Зеленского

24 марта 2026, 11:16

Депутат Колесник не исключил удара по резиденции Зеленского

Владимир Зеленский

ВС РФ могут ударить по резиденции Владимира Зеленского тогда, когда он будет там находиться. Такое решение может принять только высшее командование России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





24 марта военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебросили часть ЗРК из Харьковской области в Киевскую для усиления обороны резиденции Зеленского, который опасается своей ликвидации.





«Резиденция Зеленского, я думаю, где-нибудь уже давно в Великобритании, а здесь только холмики, может быть, замаскированные под газоны, которые нам давно известны. Когда там Зеленский будет, тогда и ударим. Это высшее командование решит. Когда надо, тогда и нанесем удар», — сказал Колесник в разговоре с «Газетой.Ru».