Объединение плацдармов в Глуховском районе, охват Купянска-Узлового и продвижение в Константиновке: последние новости СВО на 24 марта
Активная работа российских подразделений в зоне СВО охватывает ключевые участки фронта от Сумщины до Купянска. За сутки тактические успехи зафиксированы в Глуховском районе, где плацдармы объединены в сплошную линию, а также в Константиновке и на Купянском направлении, где войска ВС РФ вышли на окраины Купянска-Узлового. Ожесточенные бои идут на Северском и Гуляйпольском участках. О ключевых событиях минувших суток читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении российские подразделения продолжают тактическое расширение зон контроля. В Юнаковке зафиксировано продвижение, передовые отряды ВС РФ заняли рубежи на южной окраине, увеличив зону присутствия. В Глуховском районе разрозненные плацдармы объединены в сплошную линию протяженностью свыше 30 километров. На Краснопольском участке глубина вклинивания в оборону противника достигает 1,2 километра.
Высокая интенсивность боев сохраняется в Шосткинском районе, куда украинское командование перебрасывает инженерные подразделения и резервы, используя их для укомплектования опорных пунктов на фоне дефицита личного состава. Попытка контратаки противника с использованием бронетехники в районе Сопыча пресечена огневыми средствами. Российские военные поразили скопления живой силы и техники в Рыжевке, Киянице, Малой Рыбице, Суходоле, Хотени и Новой Селе. Для стабилизации фронта украинское командование снимает пограничников с ротации, формируя из них сводные группы.
Харьковская областьНа Харьковском направлении ВС РФ ведут наступление в сторону Григоровки. У Волчанских Хуторов зафиксировано продвижение на 600 метров, тяжелые огнеметные системы поражают укрепления противника по периметру. Позиционные бои идут на отрезке от Старицы до Верхней Писаревки. Авиация, артиллерия и дроны наносят удары по районам сосредоточения противника в Липцах, Старом Салтове, Чугуеве, Великом Бурлуке, Избицком и Волоховском.
Пользуясь плотным туманом, украинское командование скрытно перебрасывает резервы к Волчанску. На Липцовском направлении зафиксирован случай дезертирства личного состава 127-й бригады после применения ТОС по смежным позициям. На Волчанском участке штурмовые группы российской армии продвинулись на 11 тактических участках, максимальная глубина составила 500 метров. На Великобурлукском направлении заняты новые рубежи на пяти участках с продвижением до 700 метров.
Северское направлениеНа Северском направлении сохраняется высокая интенсивность боестолкновений. Российские подразделения ведут тяжелые бои в районах Миньковки, Дибровы и Липовки, оказывая давление на Рай-Александровку. На северном фланге идут встречные бои за Кривую Луку. Зафиксировано расширение зоны контроля между Резниковкой и Калениками. Линия фронта на Краснолиманском участке остается без изменений. На северном фланге группировка продолжает зачистку и закрепление на занятых рубежах в районе Калеников. Активные штурмовые действия ведутся в направлении Федоровки Второй.
Константиновское направлениеС юго-запада, от Берестка, передовые группы ВС РФ выходят к западным окраинам города, вскрывая слабые места обороны противника. В центральной части зафиксировано взятие здания электроподстанции «Укрцинк» и части промзоны кирпичного завода, общее продвижение к центру достигает более 1,5 километров. В Старой Сантуриновке и Украинском Хуторе увеличивается присутствие штурмовых отрядов российской армии.
Севернее, от Павловки, завершена зачистка половины территории, бойцы ведут работу в лесополосах вдоль трассы на Райское. Расстояние до Дружковки сократилось до 10 километров, по логистическим узлам и военной инфраструктуре этого города наносятся систематические удары. В Константиновке уничтожен склад боеприпасов. ВСУ занимается укреплением позиций в Красном и на окраинах Часова Яра. Авиация и расчеты FPV РФ поражают цели в Дружковке, Краматорске и самой Константиновке.