Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, под удар попала ПВО Украины
Бойцы ВС РФ дарили по системе противовоздушной обороны Украины в Одессе. В публикации украинских СМИ сказано, что над городом виден дым после прилета.
Сегодня днем в Минобороны России докладывали об освобождении от боевиков населенных пунктов Воскресенка и Петровка в Донбассе. Министерством были отмечены группировки войск ВС РФ «Восток» и «Юг». Позже советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщал, что российская армия начала ликвидацию кармана ВСУ под Дзержинском.
Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года, когда боевики усилили обстрелы мирного населения Донбасса. Президент России Владимир Путин назвал целями боевых действий денацификацию и демилитаризацию Украины.
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