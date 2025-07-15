Получивший гражданство РФ американец рассказал, как связался с ВС России

15 июля 2025, 20:36

RT: Гражданин США Дэниэл Мартиндейл рассказал, как связался с ВС РФ

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Получивший российское гражданство американец Дэниэл Мартиндейл связался с бойцами ВС РФ с помощью Telegram-канала для украинцев, желающих сдаться в плен.





Об этом мужчина рассказал в шоу Рика Санчеса на RT. Мартиндейл, по его словам, был сильно удивлен, что российские бойцы оказали ему помощь в эвакуации из тыла ВСУ.





«Я нашёл Telegram-канал с контактом для украинских военных, которые хотят сдаться в плен», — поделился гость.

