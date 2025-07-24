Количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Сочи выросло до 13 человек

24 июля 2025, 21:21

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

До 13 человек выросло количество пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ в Сочи.





Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в течение сегодняшнего дня в городские больницы обратились еще два человека.





«Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека», — добавили в оперштабе.

