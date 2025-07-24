Количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Сочи выросло до 13 человек
До 13 человек выросло количество пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ в Сочи.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в течение сегодняшнего дня в городские больницы обратились еще два человека.
«Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека», — добавили в оперштабе.Боевики атаковали город-курорт в ночь на четверг. На Авиационной улице Адлерского района произошло возгорание от обломков дрона. Глава региона Вениамин Кондратьев информировал, что пострадали 11 человек, еще два человека погибли. Известно, что пострадавшим оказали амбулаторную помощь.