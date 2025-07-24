Российские войска вошли в Купянск
Российские войска вошли в Купянск. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что бойцы ВС РФ с боями ворвались на окраину Купянска с северной части города. Военные подходили со стороны населённых пунктов Голубовка и Радьковка.
Эти сведения подтверждают карты объективного контроля с роликов боевых действий бригады ВСУ.
По последним данным, площадь продвижения составляет 1,1 квадратных километра.
Ранее издание «Украина.ру» отмечало, что успех российской армии на купянском направлении подтверждается контролем Радьковки и административно газораспределительной станции, которая уже считается Купянском.
Читайте также: