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Российские войска вошли в Купянск

Бойцы ВС РФ с севера вошли в Купянск
Фото: iStock/zabelin

Российские войска вошли в Купянск. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».



Отмечается, что бойцы ВС РФ с боями ворвались на окраину Купянска с северной части города. Военные подходили со стороны населённых пунктов Голубовка и Радьковка.

Эти сведения подтверждают карты объективного контроля с роликов боевых действий бригады ВСУ.

По последним данным, площадь продвижения составляет 1,1 квадратных километра.

Ранее издание «Украина.ру» отмечало, что успех российской армии на купянском направлении подтверждается контролем Радьковки и административно газораспределительной станции, которая уже считается Купянском.

Анастасия Чинкова

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