24 июля 2025, 21:07

На Украине заявили о применении ВС РФ нового боеприпаса УМПБ-5 в Харькове

Фото: istockphoto/Alex Kochev

На Украине заявили о применении ВС РФ нового боеприпаса УМПБ-5 для поражения цели в Харькове. Об этом в четверг, 24 июля, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».