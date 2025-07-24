На Украине заявили о применении ВС РФ нового боеприпаса
На Украине заявили о применении ВС РФ нового боеприпаса УМПБ-5 для поражения цели в Харькове. Об этом в четверг, 24 июля, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
В посте сказано, что цель была поражена двумя указанными снарядами, которые выпустили с бомбардировщика Су-34. В прокуратуре Харьковской области указали на примерно 100-километровую дальность пуска нового изделия.
Официальной информации о существовании модификации УМПБ-5 нет. Базовое изделие выглядит как корпус с 300-миллиметровым диаметром и раскрывающимися крыльями.
УМПБ, несущий свыше 100 килограммов взрывчатки, движется к цели по данным спутникового наведения. Считается, что УМПБ можно сбросить с самолета или запустить с помощью РСЗО «Торнадо-С».
Читайте также: