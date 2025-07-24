«Пусть ждут»: боевиков ВСУ предупредили об ответе после атаки на Сочи

24 июля 2025, 14:19

Колесник: своей атакой на Сочи ВСУ напрашиваются на «Орешник»

Фото: istockphoto/Diy13

Своей атакой на Сочи ВСУ напрашиваются на удар ракетной системы «Орешник».





Такое заявление порталу NEWS.ru сделал член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник. Депутат подчеркнул, что действия украинских боевиков можно считать терактом, ведь в Сочи нет воинских формирований.



