«Пусть ждут»: боевиков ВСУ предупредили об ответе после атаки на Сочи
Колесник: своей атакой на Сочи ВСУ напрашиваются на «Орешник»
Своей атакой на Сочи ВСУ напрашиваются на удар ракетной системы «Орешник».
Такое заявление порталу NEWS.ru сделал член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник. Депутат подчеркнул, что действия украинских боевиков можно считать терактом, ведь в Сочи нет воинских формирований.
«Наказание будет неотвратимо, страшно, пусть ждут в любой точке Украины. Видимо, они все-таки напрашиваются или решили таким образом проверить, есть ли у нас «Орешник», — высказался Колесник.Он добавил, что ВСУ ударили по отдыхающим на курорте гражданам. Колесник уверен, что следователи найдут всю цепочку, а виновники произошедшего будут наказаны.
Перед этим сообщалось о ночной атаке БПЛА ВСУ на Сочи, в результате которой погибли два сотрудника поездной бригады Федеральной пассажирской компании. В РЖД сообщали, что еще троих госпитализировали. Отмечалось, что рабочие все вместе ехали на автомобиле по завершению рейса.