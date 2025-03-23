БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, водитель погиб в огне

В Ростовской области на трассе Морозовск — Цимлянск автомобиль загорелся после атаки украинских беспилотников. В результате инцидента погиб один человек, сообщил врио губернатора региона Слюсарь.
«В машине погиб человек. Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — написал он в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что над Волгоградом прогремело как минимум пять мощных взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО. Наиболее сильные хлопки были зафиксированы в Краснооктябрьском и Кировском районах.
По предварительным данным, воздушные цели, летевшие на низкой высоте со стороны Ростовской области, были уничтожены недалеко от местного НПЗ.
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