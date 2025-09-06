Колледж на Украине угрожает сжечь аттестат блогера Бабича, пожелавшего поступить в московский вуз
Украинский колледж отказывается отдавать аттестат популярному блогеру Артуру Бабичу, который хочет поступать в московский вуз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В Россию Артур переехал в 2018 году после окончания школы. Молодой человек поступил в торгово-экономический колледж Кривого Рога, однако учёбу не окончил, увлекшись TikTok.
Остаться в Москве окончательно Бабич решил в конце прошлого года. Он подал документы на получение российского гражданства и собирался поступать в РТУ.
Однако выдать ему аттестат в украинском колледже отказались, пообещав сжечь все его документы. Директор артиста подчеркнул, что теперь парню придётся договариваться о поступлении, имея при себе только паспорт.
Очевидно, что этот учебный год Бабич точно пропустит.
