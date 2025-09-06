Достижения.рф

Колледж на Украине угрожает сжечь аттестат блогера Бабича, пожелавшего поступить в московский вуз

Украинский колледж не отдаёт аттестат блогеру Бабичу, чтобы он не поступил вуз РФ
Артур Бабич (фото: Telegram @babichartur)

Украинский колледж отказывается отдавать аттестат популярному блогеру Артуру Бабичу, который хочет поступать в московский вуз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



В Россию Артур переехал в 2018 году после окончания школы. Молодой человек поступил в торгово-экономический колледж Кривого Рога, однако учёбу не окончил, увлекшись TikTok.

Остаться в Москве окончательно Бабич решил в конце прошлого года. Он подал документы на получение российского гражданства и собирался поступать в РТУ.

Однако выдать ему аттестат в украинском колледже отказались, пообещав сжечь все его документы. Директор артиста подчеркнул, что теперь парню придётся договариваться о поступлении, имея при себе только паспорт.

Очевидно, что этот учебный год Бабич точно пропустит.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0