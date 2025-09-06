Колледж на Украине угрожает сжечь аттестат блогера Бабича, пожелавшего поступить в московский вуз

06 сентября 2025, 11:42

Украинский колледж не отдаёт аттестат блогеру Бабичу, чтобы он не поступил вуз РФ

Артур Бабич (фото: Telegram @babichartur)

Украинский колледж отказывается отдавать аттестат популярному блогеру Артуру Бабичу, который хочет поступать в московский вуз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.