В Верховной раде призвали запретить мультфильм «Маша и Медведь» на Украине

05 сентября 2025, 21:53

Депутат Рады Юрчихин выступил за запрет мультфильма «Маша и Медведь» на Украине

Фото: iStock/BobGrif

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин предложил запретить показ российского анимационного сериала «Маша и Медведь» на территории страны. Об этом он написал в своей авторской колонке для одного украинского издания.