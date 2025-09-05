В Верховной раде призвали запретить мультфильм «Маша и Медведь» на Украине
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин предложил запретить показ российского анимационного сериала «Маша и Медведь» на территории страны. Об этом он написал в своей авторской колонке для одного украинского издания.
По словам политика, он уже направил обращения в Центр противодействия дезинформации при СНБО, Министерство цифровой трансформации и Службу безопасности Украины с призывом заблокировать YouTube-канал проекта. Поводом стал тот факт, что канал с украинской озвучкой мультфильма собрал более 18 миллионов подписчиков, став одним из самых популярных детских ресурсов в стране.
Юрчишин подчеркнул, что мультфильм «продвигает российские нарративы в головы наших детей и зарабатывает на украинских просмотрах».
В качестве доказательств наличия «пропаганды» в мультфильме депутат приводит наличие самовара и музыкальных вставок с балалайкой, сцену с Машей в танковом шлеме и офицерской фуражке времён СССР, а также сам образ Медведя, которого Юрчишин называет «символом России», создающим у детей положительные ассоциации с РФ.
По мнению политика, мультфильм представляет собой «инструмент «культурного влияния», а потому должен быть исключён из медиапространства Украины.
