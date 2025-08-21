Достижения.рф

Коллективный запад заявил о подготовке военных вариантов для «поддержки переговоров» по Украине

Фото: istockphoto/Photoboyko

Начальники генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и США, а также верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич, провели в Вашингтоне встречу 19–20 августа.



Как пишет ТАСС, по итогам они разработали варианты военных действий, которые, как заявил Запад, призваны поддержать переговорный процесс и способствовать прочному миру в Европе, говорится в совместном письменном заявлении, распространённом пресс‑службой Комитета начальников штабов ВС США.

Эти предложения будут направлены помощникам лидеров по национальной безопасности каждой из участвующих стран для дальнейшего рассмотрения в рамках дипломатических усилий; при этом планирование и поддержание каналов связи будут продолжаться в ходе переговоров.

В документе не уточняется, какие именно варианты рассматриваются.

Никита Кротов

