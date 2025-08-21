Коллективный запад заявил о подготовке военных вариантов для «поддержки переговоров» по Украине

21 августа 2025, 17:59

США и Европа заявили о подготовке военных вариантов для «поддержки переговоров»

Фото: istockphoto/Photoboyko

Начальники генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и США, а также верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич, провели в Вашингтоне встречу 19–20 августа.