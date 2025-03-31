«Коллективное давление на Путина»: О чем договорились Трамп и Стармер

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Британия опубликовала на сайте правительства утверждение о том, что премьер королевства Кир Стармер и американский лидер Дональд Трамп якобы договорились о совместном давлении на президента РФ Владимира Путина.
«Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — гласит документ.
Также отмечается, что Стармер проинформировал Трампа о вопросах, которые обсуждались на саммите по Украине, прошедшем в Париже.
Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что так называемая коалиция стран, которые хотят помочь Киеву, призвана создавать видимость деятельности. По его словам, Париж и Лондон хотят делать вид, что от них зависит мир на Украине.
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Элина Позднякова