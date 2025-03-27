Макрон сделал заявление об Украине

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Британия и Франция направят на Украину военную делегацию, чтобы разработать формат будущей украинской армии. Такое заявление по итогам встречи «коалиции желающих» сделал французский президент Эммануэль Макрон.
«Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании (Кир Стармер. — Прим. ред.) и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами…» — сказал Макрон.
В середине марта стало известно, что политики хотят привлечь 37 государств для создания «коалиции желающих», кто готов отправить своих миротворцев в зону боевых действий на Украину, а также обеспечить Киеву гарантии безопасности.
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Никита Кротов