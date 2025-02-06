Колонна ВСУ из 400 военных начала новое контрнаступление в Курской области

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Колонна украинских военнослужащих на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что часть колонны была разбита около села Уланки. В настоящее время там идут бои.
По данным канала, сгруппированная колонна ВСУ с пехотой в составе 400 военных на поставленной Западом военной технике ранним утром 6 февраля выдвинулась от населённого пункта Махновка в Суджанском районе вдоль трассы к направлению Беловского района.
Операторы российских беспилотников оперативно зафиксировали скопление живой силы и нанесли массовые удары. В результате удалось подбить несколько бронированных боевых машин, танки НАТО и бронетранспортёр «Козак». Также ликвидирован личный состав группы.
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По данным канала, сгруппированная колонна ВСУ с пехотой в составе 400 военных на поставленной Западом военной технике ранним утром 6 февраля выдвинулась от населённого пункта Махновка в Суджанском районе вдоль трассы к направлению Беловского района.
Операторы российских беспилотников оперативно зафиксировали скопление живой силы и нанесли массовые удары. В результате удалось подбить несколько бронированных боевых машин, танки НАТО и бронетранспортёр «Козак». Также ликвидирован личный состав группы.
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Анастасия Чинкова