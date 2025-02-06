По всей Украине звучит воздушная тревога, ожидается пуск «Орешника»

Фото: iStock/Harry Wedzinga
По территории всей Украины звучит воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара, пишут украинские СМИ.
Некоторые паблики пишут об угрозе пуска «Орешника», однако официально в ВСУ это не подтверждали.
Напомним, минувшей ночью украинская сторона попыталась атаковать беспилотниками Ахтубинский район Астраханской области, где находится полигон Капустин Яр, откуда была выпущена ракета «Орешник».
Известно, что в Киеве прогремел взрыв, однако некоторые СМИ пишут, что он не связан с боевыми действиями.
Тем временем «Укрэнерго» официально сообщило об аварийных отключениях электричества в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях.
Ночью взрывы прогремели в Сумской, Черкасской, Винницкой, Харьковской областях Украины, а также в Одессе, Харькове, Чернигове и других.
Официально Минобороны РФ атаку на украинские объекты ВПК не подтверждало.
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух городах страны
Напомним, минувшей ночью украинская сторона попыталась атаковать беспилотниками Ахтубинский район Астраханской области, где находится полигон Капустин Яр, откуда была выпущена ракета «Орешник».
Известно, что в Киеве прогремел взрыв, однако некоторые СМИ пишут, что он не связан с боевыми действиями.
Тем временем «Укрэнерго» официально сообщило об аварийных отключениях электричества в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях.
Ночью взрывы прогремели в Сумской, Черкасской, Винницкой, Харьковской областях Украины, а также в Одессе, Харькове, Чернигове и других.
Официально Минобороны РФ атаку на украинские объекты ВПК не подтверждало.
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух городах страны
Элина Позднякова