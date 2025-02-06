ВС РФ выбили боевиков ВСУ с позиций, приближенных к Белгородской области

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Российские военные выбили украинских боевиков с позиций, расположенных возле границы с Белгородской областью. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
«В ходе плановой боевой работы наши войска продолжают отодвигать ВФУ от границы Белгородской области. После нанесения поражения ВФУ российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Лиман Второй, Тополи и юго-западнее Логачевки Белгородской области», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что еще на двух участках фронта российские бойцы смогли форсировать водную преграду, создав благоприятные условия для дальнейшего продвижения. По словам Марочко, подобными действиями армия России смогла сильно улучшить ситуацию на участке границы Белгородской области протяженностью порядка 1,5 км.
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Элина Позднякова