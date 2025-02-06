Активизация боев под Суджей, контратаки ВС РФ в Курской области, окружение ВСУ в Курахово: последние новости СВО

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Российские войска продолжают интенсивные боевые действия на нескольких участках фронта, включая Запорожское, Краснолиманское и Купянское направления, а также наносят удары по военным объектам ВСУ в тылу. Подробнее об обстановке в зон СВО 6 февраля расскажет «Радио 1».
Курская область
На Курском направлении продолжаются бои у рек Локня и Малая Локня. В районе Викторовки фронт остаётся стабильным, однако южнее, в районе Свердликово, российские силы пытаются полностью захватить село, атакуя его с двух направлений. Активные боевые действия также продолжаются в районе села Куриловка, расположенного южнее Суджи.
Покровское направление
На Покровском направлении противник предпринял контратаки в районе Удачного и Котлино, пытаясь вытеснить российские войска из занятых позиций. Тем не менее, ВС РФ не только удержали Удачное, но и продолжили наступление, ведя бои за железнодорожную станцию и продвигаясь в сторону Покровска. Эти успехи стали возможны благодаря эффективной работе российских операторов беспилотников, которые уничтожили несколько расчётов противника.
Новопавловское направление
На Новопавловском направлении российское командование усилило давление в районах Андреевки и Константинополя. В Андреевке противник пытается удержать свои позиции, направляя в бой дополнительные силы. В Константинополе российские подразделения предприняли попытку закрепиться на юго-восточных окраинах.
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Купянское направление
На Купянском фронте российские войска продолжают наступательные действия. Министерство обороны официально сообщило об освобождении населенного пункта Новомлынск, который находится в 5 км к северу от Двуречной. Также поступают сведения о прогрессе в селе Калиново, расположенном примерно в 7 км к югу от Двуречной, и о форсировании реки в районе села Тополи, близ границы с Белгородской областью. Этот плацдарм, находящийся в 20 км к северо-востоку от Двуречной, может стать стратегически важным для дальнейшего наступления и отвлечения резервов ВСУ.
Харьковское направление
На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои. Российская артиллерия, реактивные системы залпового огня и авиация активно подавляют огневые позиции противника. В районе Липцев ВСУ усиливают свою группировку, однако российские войска наносят удары по пунктам временной дислокации противника в Салтовском районе Харькова.
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Угледарское направление
На Угледарском направлении российские силы активно наступают, пытаясь окружить так называемый Кураховский «котел» и захватить стратегически важные территории. Бои происходят вдоль всей линии фронта, с особенно интенсивными столкновениями в Константинополе, Андреевке и южнее Разлива.
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Анастасия Хохлова