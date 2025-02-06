Активизация боев под Суджей, контратаки ВС РФ в Курской области, окружение ВСУ в Курахово: последние новости СВО

Российские войска продолжают интенсивные боевые действия на нескольких участках фронта, включая Запорожское, Краснолиманское и Купянское направления, а также наносят удары по военным объектам ВСУ в тылу. Подробнее об обстановке в зон СВО 6 февраля расскажет «Радио 1».