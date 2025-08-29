Обломки сбитых дронов повредили здания в Орловской области
В результате падения обломков беспилотников при отражении атаки ВСУ повреждены четыре здания в Орловской области, один человек госпитализирован с ранениями, сообщает региональный оперативный штаб.
По предварительным данным, которые сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков, два здания повреждены в областном центре — Орле, еще два в других муниципалитетах региона. На месте работают аварийно-спасательные службы, ситуация находится под контролем. Известно об одном пострадавшем, который уже получает необходимую медицинскую помощь.
В течение нескольких минут в области был активирован сигнал ракетной опасности, который позднее отключили. Силы ПВО продолжают нести дежурство, отражая новые атаки беспилотников.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении 19 украинских БПЛА над территорией Центральной России, включая Орловскую область.
