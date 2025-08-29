Обломки сбитых дронов повредили здания в Орловской области

29 августа 2025, 03:28

Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Орловской области

Фото: Минобороны РФ

В результате падения обломков беспилотников при отражении атаки ВСУ повреждены четыре здания в Орловской области, один человек госпитализирован с ранениями, сообщает региональный оперативный штаб.