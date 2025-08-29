ПВО за три часа сбила 19 украинских беспилотников над шестью регионами России

29 августа 2025, 01:20

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны России в течение трёх часов вечером 28 августа уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией шести регионов страны, сообщило Министерство обороны РФ.