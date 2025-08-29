ПВО за три часа сбила 19 украинских беспилотников над шестью регионами России
Силы противовоздушной обороны России в течение трёх часов вечером 28 августа уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией шести регионов страны, сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно официальному заявлению военного ведомства, с 21:00 по московскому времени до полуночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и сбиты 19 БПЛА самолётного типа: десять — над Брянской областью, четыре — над Ростовской областью, два — над Тульской областью, а по одному беспилотнику — над Орловской и Курской областями, а также над Республикой Крым.
Этот инцидент стал частью более масштабной атаки, которая продолжалась всю ночь. Ранее Минобороны сообщало, что за ночь с 27 на 28 августа силами ПВО было уничтожено в общей сложности 102 украинских беспилотника над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также над территориями семи регионов России
.
В результате падения обломков беспилотников в некоторых регионах произошли инциденты. В селе Маньково-Калитвенское Ростовской области фрагменты БПЛА повредили крышу жилого дома и электропроводку, что потребовало эвакуации 89 человек из 50 соседних домов. В Краснодарском крае обломки дронов вызвали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе и лесной массив в районе Геленджика.
