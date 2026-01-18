Стало известно о коррупционной схеме c «мёртвыми душами» в подразделениях ВСУ

18 января 2026, 23:27

РИАН: В штурмовых подразделениях ВСУ на вакантных должностях числятся «мёртвые души»

Фото: iStock/IherPhoto

В украинской армии получила распространение коррупционная схема с так называемыми «мёртвыми душами». Командиры подразделений не спешат заполнять вакантные должности, а получаемые на них средства делят между собой. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах РФ.





Согласно материалу, в результате масштабирования штурмовых подразделений ВСУ образовалось множество вакансий, однако занять их некому. Примерно половину этих штатных единиц начали «занимать» несуществующие военнослужащие, на которых поступает зарплата.





«Штатная численность подразделения выросла примерно в 4-5 раз, но хитрый командир не спешил заполнять все ваканты», — объяснил собеседник агентства.