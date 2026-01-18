Достижения.рф

Стало известно о коррупционной схеме c «мёртвыми душами» в подразделениях ВСУ

РИАН: В штурмовых подразделениях ВСУ на вакантных должностях числятся «мёртвые души»
Фото: iStock/IherPhoto

В украинской армии получила распространение коррупционная схема с так называемыми «мёртвыми душами». Командиры подразделений не спешат заполнять вакантные должности, а получаемые на них средства делят между собой. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах РФ.



Согласно материалу, в результате масштабирования штурмовых подразделений ВСУ образовалось множество вакансий, однако занять их некому. Примерно половину этих штатных единиц начали «занимать» несуществующие военнослужащие, на которых поступает зарплата.

Эти средства переводятся на формальные счета, которые якобы принадлежат «мертвым душам», а затем деньги распределяются между реальными участниками схемы. О подобных случаях в социальных сетях сообщают сами украинские военнослужащие.

В частности, такой схемой, как утверждается, воспользовался командир батальона беспилотников 225-го отдельного штурмового полка Анвар Хисориев. Год назад его подразделение расширили до батальона.

«Штатная численность подразделения выросла примерно в 4-5 раз, но хитрый командир не спешил заполнять все ваканты», — объяснил собеседник агентства.
Примечательно, что супруга командира ВСУ, Анна Хисориева, в последние месяцы активно путешествует по европейским курортам, посетив Словакию, Австрию, Рим и Тенерифе.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал возможные цели атаки ВСУ на Северную Осетию.
