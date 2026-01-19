Силы ПВО уничтожили 24 дрона ВСУ в небе над Воронежской областью
Над территорией Воронежской области системы противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и сбили воздушные цели были над тремя районами и одним городским округом Воронежской области.
По предварительным данным, в результате атаку БПЛА ВСУ отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения. Также нет никаких разрушений на земле. Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников на территории региона.
В ночь с 18 на 19 января «Радио 1» передавало, что мощные взрывы прогремели над Саратовом. Одновременно с этим о звуках громких хлопков на фоне воя сирен докладывали и жители Энгельса, а некоторые очевидцы писали о ликвидации украинских дронов.
