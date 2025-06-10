Колумбийцы просят Россию помочь в поиске родных, воюющих в составе ВСУ
В российском посольстве в Боготе подтвердили, что к ним обращаются граждане Колумбии с просьбами помочь найти родственников, отправившихся воевать в Украину в рядах иностранных наемников. Об этом пишет РИА Новости.
«Действительно, мы получаем запросы от семей колумбийских наемников с просьбой содействовать в поиске их близких», — сообщили дипломаты.
Ранее посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что точное число колумбийцев, участвующих в конфликте, неизвестно, но речь идет примерно о 70–80 погибших. В конце марта родственники наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, требуя от властей информации о судьбе своих близких.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как «пушечное мясо», а российские войска продолжают их ликвидацию на всей территории Украины. Многие наемники в интервью признавались, что украинские командиры плохо координируют их действия, а шансы выжить в боях крайне низки из-за высокой интенсивности боевых действий, несравнимой с конфликтами на Ближнем Востоке или в Афганистане.