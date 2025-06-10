Колумбийцы просят Россию помочь в поиске родных, воюющих в составе ВСУ

10 июня 2025, 08:26

Фото: Istock/diegograndi

В российском посольстве в Боготе подтвердили, что к ним обращаются граждане Колумбии с просьбами помочь найти родственников, отправившихся воевать в Украину в рядах иностранных наемников. Об этом пишет РИА Новости.







«Действительно, мы получаем запросы от семей колумбийских наемников с просьбой содействовать в поиске их близких», — сообщили дипломаты.