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Колумбия и Россия создадут рабочую группу по вопросам наёмников в зоне СВО

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Колумбия и Россия договорились о создании рабочей группы для анализа ситуации с колумбийскими наёмниками, участвовавшими в конфликте на Украине. Об этом сообщил ТАСС министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо.
По его словам, тема обсуждалась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и стороны пришли к соглашению изучить дела задержанных граждан.

Мурильо отметил, что Колумбия стремится предотвратить участие своих граждан в вооружённых конфликтах. По предоставленным данным, некоторые колумбийцы, участвовавшие в конфликте, были ликвидированы, что стало трагедией для их семей.



Для борьбы с вербовкой наёмников правительство Колумбии направило в парламент законопроект о ратификации международной конвенции, желая остановить использование колумбийских граждан в иностранных конфликтах.

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В трёх областях РФ объявили ракетную опасность
Курская, Брянская и Орловская области находятся под ракетной угрозой
19 ноября 2024, 04:37

Фото: iStock/aapsky

На территории Курской, Брянской и Орловской областей объявлена угроза ракетной опасности.
Глава Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале призвал жителей укрыться в помещениях без окон, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Находящимся на улице рекомендуется зайти в ближайшее здание или укрытие.

В Брянской области также включена система оповещения, дан сигнал ракетной опасности. МЧС региона напоминает о необходимости избегать окон и направляться в укрытия или безопасные места.

«Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.
Аналогичные рекомендации дали и в Орловской области: укрыться в помещениях со сплошными стенами или спуститься в убежища.

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В Ростовской области ПВО РФ сбили БПЛА, пострадавший в больнице
19 ноября 2024, 02:31

Фото: iStock/vadimrysev

В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив один беспилотник в районе Таганрога. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора, передает ТАСС.
В результате атаки пострадал водитель грузовика. Это произошло из-за падения другого беспилотника в Белокалитвинском районе. Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу, ему оперативно оказывают медицинскую помощь.

Подробности о состоянии пострадавшего пока не известны.

Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские регионы с использованием беспилотников. В Курской области ВСУ попытались совершить вылазку, но были отброшены ВС РФ. О том, как складывается обстановка в зоне проведения СВО на различных направлениях читайте в материале «Радио 1».

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области. Это произошло в приграничном районе региона.

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Постпред РФ при ООН напомнил о провалах Европы в борьбе с Россией
Василий Небензя посоветовал Западу забыть о попытках победить Россию на поле боя
19 ноября 2024, 02:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил о бесперспективности попыток военного поражения России, сообщает ТАСС.
Обращаясь к участникам, Небензя напомнил об историческом опыте Европы, которая неоднократно пыталась победить Россию на поле боя, но каждый раз терпела неудачу.

«О попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для нее каждый раз заканчивалось, хорошо известно», — подчеркнул Небензя в ходе обсуждения темы Украины.
Ранее «Радио 1» сообщало, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал в своём Телеграм-канале, что если ВСУ ударит вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил, что разрешение президента США Джо Байдена бить западными ракетами вглубь российской территории не помешает РФ достигать целей СВО. ​Подробнее читайте в нашем материале.

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ОЗХО подтвердила использование запрещённого химиката на Украине
19 ноября 2024, 01:46

Фото: iStock/Motortion

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружила следы запрещённого токсичного вещества в образцах из Днепропетровской области на Украине, взятых в прошлом месяце, передает РИА Новости.
Согласно отчёту, 20 сентября в районе села Ильинка предположительно использовались «средства борьбы с беспорядками».

Эксперты ОЗХО провели анализ корпуса гранаты и двух образцов почвы, выявив вещество 2-хлорбензилиденмалононитрил (CS), известное как слезоточивый газ.

ОЗХО подчеркнула, что использование подобных химикатов в военных действиях запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. Лабораторные исследования подтвердили наличие токсичного вещества в собранных материалах.

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Украина заявила, что увеличила производство дальнобойных ракет
Глава МО Украины: страна наращивает производство БПЛА и дальнобойных ракет
19 ноября 2024, 00:47

Фото: iStock/vadimrysev

Украина успешно увеличивает производство дальнобойных ракет, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.
По его министра, в этом году уже изготовлено 100 ракет, включая серийные крылатые ракеты Р-360 «Нептун» с усовершенствованными характеристиками для поражения дальних целей.

Кроме того, Умеров подчеркнул, что ведётся разработка новых ракет-дронов «Паляниця» и других беспилотников, способных усилить оборонительный потенциал страны.

Ранее «Радио 1» стало известно, что президент Владимир Зеленский представит в Верховной Раде новый «план стойкости». Этот документ включает пересмотр подходов к мобилизации и усиление военного производства внутри страны.

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США сообщили о новых пакетах помощи Украине
Постпред Томас-Гринфилд: США готовят новые пакеты военной помощи Украине
19 ноября 2024, 00:32

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США готовятся объявить о новых пакетах военной помощи Украине. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета безопасности, что в ближайшие дни Вашингтон представит дополнительные меры поддержки.
В состав нового пакета войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, бронетехника, боеприпасы и другие необходимые Украине ресурсы.

«США продолжат увеличивать помощь Украине в области безопасности», — подчеркнула дипломат.
Ранее «Радио 1» сообщало, что после разрешения Джо Байдена ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России ООН призвала защитить всех гражданских лиц.

Политолог Дмитрий Журавлев также объяснил причину разрешения администрацией нынешнего президента США Джо Байдена Украине использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России.

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В Курской области погиб человек после атаки дрона ВСУ
Губернатор Смирнов сообщил о гибели мирного жителя при ударе дрона ВСУ
19 ноября 2024, 00:30

Фото: iStock/maxim4e4ek

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки украинского дрона. Он сказал об этом в Telegram-канале.
Инцидент произошёл днём в Большесолдатском районе, где беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадавший получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что это трагическое событие стало очередным подтверждением опасности, которой подвергаются жители приграничных районов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 ноября в Курской области ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту. В одном из автомобилей, попавших под атаку, находилась 34-летняя Юлия Кузнецова, редактор «Народной газеты». Журналистка хотела рассказать об обстановке в регионе. Подробнее о происшествии читайте в нашем материале.

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Боррель удивился позднему решению США на удары американскими ракетами по России
Боррель: США разрешили Украине бить вглубь РФ до 300 км дальнобойными ракетами
19 ноября 2024, 00:02

Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Украина получила разрешение от США наносить удары по России с использованием западных ракет. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания глав МИД стран Евросоюза.
Он уточнил, что украинские Вооруженные силы смогут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Однако Боррель назвал этот радиус «лучше, чем ничего», добавив, что его это не впечатляет.

Боррель выразил удивление тем, что США приняли такое решение только сейчас, а не до президентских выборов.

«Почему сейчас — не знаю. Это решение администрации Байдена», — отметил он.
Ранее Боррель подчеркнул, что ЕС не принял единого решения по снятию ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России. Каждая страна будет принимать такие решения самостоятельно, заключил дипломат.

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Зеленский посетил Купянск в Харьковской области
18 ноября 2024, 23:35

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск в Харьковской области 18 ноября сразу после визита в Покровск.
В своем Telegram-канале он сообщил, что поздравил украинских военных с Днем сержанта и вручил государственные награды наиболее отличившимся воинам, проявившим себя в боях.

«Имел честь отметить наградами лучших воинов, заслушал доклады наших командиров. Благодарен всем сержантам за их работу», — написал президент.
Зеленский отметил важность работы сержантов и заслушал доклады командиров подразделений о ситуации на фронте, безопасности и социальной обстановке в регионе.

Ранее президент Украины подчеркнул сложность обстановки на покровском направлении в ДНР. Зеленский обратил внимание на напряженность в регионе и выразил поддержку украинским военным, выполняющим там свои задачи.

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