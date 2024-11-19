Колумбия и Россия создадут рабочую группу по вопросам наёмников в зоне СВО

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Колумбия и Россия договорились о создании рабочей группы для анализа ситуации с колумбийскими наёмниками, участвовавшими в конфликте на Украине. Об этом сообщил ТАСС министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо.
По его словам, тема обсуждалась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и стороны пришли к соглашению изучить дела задержанных граждан.
Мурильо отметил, что Колумбия стремится предотвратить участие своих граждан в вооружённых конфликтах. По предоставленным данным, некоторые колумбийцы, участвовавшие в конфликте, были ликвидированы, что стало трагедией для их семей.
Для борьбы с вербовкой наёмников правительство Колумбии направило в парламент законопроект о ратификации международной конвенции, желая остановить использование колумбийских граждан в иностранных конфликтах.
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Мурильо отметил, что Колумбия стремится предотвратить участие своих граждан в вооружённых конфликтах. По предоставленным данным, некоторые колумбийцы, участвовавшие в конфликте, были ликвидированы, что стало трагедией для их семей.
Для борьбы с вербовкой наёмников правительство Колумбии направило в парламент законопроект о ратификации международной конвенции, желая остановить использование колумбийских граждан в иностранных конфликтах.
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Мария Моисеева