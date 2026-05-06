«Команда на провокацию»: Раскрыто, почему Зеленский тянет с ответом на перемирие 8–9 мая
Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский не может принимать решение о перемирии с РФ
Владимир Зеленский не может самостоятельно принять решение о перемирии с российской стороной в честь Дня Победы. Сначала ему необходимо посоветоваться с руководством стран Запада. Так считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее Русская служба BBC сообщила, что глава киевского режима тянет с ответом на предложение Москвы о перемирии на 8–9 мая. По словам украинского источника, Зеленский не видит смысла в паузе ради Парада Победы, однако окончательного решения еще не принял.
«Зеленский должен посоветоваться с разведкой МИ-6, дождаться звонка от своих хозяев, провести консультации с Лондоном, Берлином, Парижем. Запад заинтересован в горячей фазе конфликта и даже в его эскалации, поэтому может дать команду на провокацию», — заявил Олейник в разговоре с изданием «Абзац».
Он подчеркнул, что сам Зеленский не будет находиться в центре Киева и дожидаться ответа Москвы в случае провокации ВСУ. Вероятнее всего, он укроется в бункере или отправится с визитом за границу.
По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперта Финансового университета при Правительстве России Дениса Денисова, с момента, когда Зеленский в ответ на российскую инициативу по перемирию 8–9 мая объявил режим тишины 6–7 мая, стало понятно, что это не более чем уловка, которая будет оправдывать провокации Украины на 9 мая.
«Важный момент, что теперь для своих западных партнеров Зеленский оказывается в очередной раз в роли жертвы, у которой есть обоснованные аргументы для провокаций на 9 мая, так как по их логике именно Россия нарушила перемирие», — сказал политолог Общественной Службе Новостей.
Таким способом невозможно достичь устойчивого прекращения огня. Для начала для этого необходима политическая воля обеих конфликтующих сторон, заключил Денисов.