Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский не может принимать решение о перемирии с РФ

Владимир Зеленский не может самостоятельно принять решение о перемирии с российской стороной в честь Дня Победы. Сначала ему необходимо посоветоваться с руководством стран Запада. Так считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.





Ранее Русская служба BBC сообщила, что глава киевского режима тянет с ответом на предложение Москвы о перемирии на 8–9 мая. По словам украинского источника, Зеленский не видит смысла в паузе ради Парада Победы, однако окончательного решения еще не принял.





«Зеленский должен посоветоваться с разведкой МИ-6, дождаться звонка от своих хозяев, провести консультации с Лондоном, Берлином, Парижем. Запад заинтересован в горячей фазе конфликта и даже в его эскалации, поэтому может дать команду на провокацию», — заявил Олейник в разговоре с изданием «Абзац».

«Важный момент, что теперь для своих западных партнеров Зеленский оказывается в очередной раз в роли жертвы, у которой есть обоснованные аргументы для провокаций на 9 мая, так как по их логике именно Россия нарушила перемирие», — сказал политолог Общественной Службе Новостей.