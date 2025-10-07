Команда Подмосковья вошла в число лидеров на Кубке Защитников Отечества

07 октября 2025, 21:09

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 130 ветеранов спецоперации из 15 регионов России объединил региональный этап Кубка Защитников Отечества. Он завершился в Городе воинской славы Коврове, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.





Два дня участники соревновались в пулевой стрельбе, пауэрлифтинге, дартсе, метании ножа, настольном теннисе, плавании и волейболе сидя. Участники испытали не только спортивный азарт, но и атмосферу братства, которая помогает возвращаться к активной жизни.



Фото: пресс-служба Минспорта МО



Подмосковные ветераны завоевали четыре медали – два золото, серебро и бронзу – и стали серебряными призёрами в командном зачёте по волейболу сидя.

«Для нас это не просто турнир. Это встреча с боевыми товарищами, возможность снова почувствовать плечо друга. Каждый мяч, каждая подача – как символ того, что мы вместе, что мы живы, сильны и идём дальше», – сказал участник команды по волейболу сидя Павел Гизевский.

