Команда Подмосковья возглавила турнирную таблицу «Кубка Мужества»

09 ноября 2026, 21:06

Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.

Команда Московской области одержала победу на Всероссийском фестивале «Кубок Мужества» в Перми. Он стал главным событием года в системе адаптивного спорта для ветеранов боевых действий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.





На масштабный фестиваль собрались более 700 бойцов из 58 регионов страны. Это ветераны СВО, Герои России, герои ДНР и ЛНР

«Атлеты соревновались в пауэрлифтинге, шахматах, метании ножа и настольном теннисе. Лидером общекомандного зачёта стала команда Московской области, подтвердившая статус одного из сильнейших регионов в адаптивном спорте. Второе место заняла Бурятия, третье – Омская область. Участники доказали, что раны заживают, а характер остается железным. Жизнелюбие и спортивный азарт – сильнее любых обстоятельств», – отметили в пресс-службе.