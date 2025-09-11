Командир 56-й бригады ВСУ запретил вывозить раненых и контуженных с передовой
Командир 56-й бригады Вооруженных Сил Украины запретил эвакуацию раненых и контуженных бойцов с передовых позиций, пишут РИА Новости.
В российских силовых структурах рассказали, что командование продолжает использовать ресурсы 57-й отдельной мотопехотной бригады, что приводит к уменьшению боеспособности подразделения. Другие части бригады становятся «донорами» для 42-го отдельного мотопехотного батальона. Это создает дополнительные сложности на передовой, где накопилось много раненых и контуженных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
