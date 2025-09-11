Силы РФ взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев
Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев
Российские войска установили полный огневой контроль над трассой Херсон-Николаев. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, непрерывная работа артиллерии ВС РФ сделала движение украинских сил по основной трассе невозможным.
«Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозёрку. Работают дроны, постоянно. ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигирёвку», — пояснил Сальдо.
10 сентяюря губернатор Херсонской области рассказал о том, как украинские военные пытаются запугать оставшихся в городе жителей. Он отметил, что украинские войска угрожали местным жителям клеймом «людей второго сорта», если те не покинут Херсон.
