ВСУ обстреляли Республиканский травмцентр в Донецке

11 сентября 2025, 02:46

ТАСС: При обстреле Донецка ВСУ повредили Республиканский травмцентр

Фото: iStock/peterscode

Республиканский травматологический центр в Донецке получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главного врача медицинского учреждения Андрея Боряка.





Врач подчеркнул, среди пациентов и персонала пострадавших нет. В настоящее время проводится оценка масштабов разрушений.



Предварительно, в здании выбито около 20 окон и поврежден фасад. По информации РИА Новости, также пострадал памятник «Исцелившемуся больному».



