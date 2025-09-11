ВСУ обстреляли Республиканский травмцентр в Донецке
ТАСС: При обстреле Донецка ВСУ повредили Республиканский травмцентр
Республиканский травматологический центр в Донецке получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главного врача медицинского учреждения Андрея Боряка.
Врач подчеркнул, среди пациентов и персонала пострадавших нет. В настоящее время проводится оценка масштабов разрушений.
Предварительно, в здании выбито около 20 окон и поврежден фасад. По информации РИА Новости, также пострадал памятник «Исцелившемуся больному».
Осколками поражены несколько магазинов, два жилых дома и припаркованные автомобили.
10 сентября ВС России нанесли массированный удар по предприятиям украинского ОПК во Львове.
На южной и юго-западной окраинах города были поражены два стратегических объекта: цеха Львовского бронетанкового завода, где проводился ремонт и модернизация бронетанковой техники для нужд ВСУ, и цеха Львовского государственного авиационно-ремонтного завода (ЛДАРЗ), в которых производились дроны большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолётов.