СБУ объявила в розыск депутата Госдумы
Служба безопасности Украины объявила в розыск двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных украинского МВД.
Фетисова объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области. Ему заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».
С 2021 года его имя фигурирует в базе украинского сайта «Миротворец»*.
Сайт был создан в 2014 году. Он известен публикацией персональных данных лиц, которые, по мнению редакторов базы данных, «представляют угрозу» для национальной безопасности Украины. В «чёрный список» обычно попадают политики, журналисты, артисты и общественные деятели, которые посещали Крым и Донбасс.
СБУ регулярно предъявляет обвинения российским публичным деятелям, а Зеленский подписывает санкционные указы против физических и юридических лиц, связанных с РФ.
Так, например, главу Чечни Рамзана Кадырова обвиняют в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий. Ему грозит от 10 до 15 лет колонии. При этом сам Кадыров говорил, что несколько раз бывал на Украине и не заметил, чтобы кто-то пытался его поймать.
*Признан экстремистским и запрещён на территории России