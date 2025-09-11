СБУ объявила в розыск депутата Госдумы

11 сентября 2025, 06:20

СБУ объявила в розыск на олимпийского чемпиона и депутата ГД Вячеслава Фетисова

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Служба безопасности Украины объявила в розыск двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных украинского МВД.





Фетисова объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области. Ему заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».



С 2021 года его имя фигурирует в базе украинского сайта «Миротворец»*.



Сайт был создан в 2014 году. Он известен публикацией персональных данных лиц, которые, по мнению редакторов базы данных, «представляют угрозу» для национальной безопасности Украины. В «чёрный список» обычно попадают политики, журналисты, артисты и общественные деятели, которые посещали Крым и Донбасс.



