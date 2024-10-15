Командир «Ахмата» Алаудинов: элита ВСУ сдается в плен в Курской области

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Элита боевиков ВСУ сдается в плен на Курском направлении, заявил «Соловьев Live» командир «Ахмата», генерал-майор Апты Алаудинов.
«…И что интересно, это то, что подразделения, которые у них до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, вот как раз они тоже уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых», — сказал офицер.Алаудинов добавил, что бойцы ВС РФ сохраняют жизни представителям запрещенных в России и признанных террористическими формирований, если те принимают решение сдаться.
Ранее сообщалось, что украинская сторона распространила данные про якобы расстрел под Курском девятерых боевиков ВСУ, которые сдались в плен.
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Никита Кротов