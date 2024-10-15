Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале о нехватке чиновников в приграничном регионе из-за их ухода на СВО.
В своем обращении Гладков пояснил, что глава Красногвардейского района Галина Руденко вступила в ряды батальона «БАРС» и стала в нем первой женщиной. Он отметил, что Руденко не могла поступить иначе.
По словам главы региона, нехватка чиновников становится серьезной проблемой для кадрового обеспечения госвласти области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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По словам главы региона, нехватка чиновников становится серьезной проблемой для кадрового обеспечения госвласти области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова