ФСБ взяла украинца в Смоленской области, который призывал убивать военных РФ

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Российские силовики взяли украинца в Смоленской области за призывы убивать военных РФ и Белоруссии, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Уточняется, что злоумышленник был участником подконтрольных украинским спецслужбам сообществ. Их деятельность направлялась на то, чтобы вовлечь граждан России в диверсионную, а также разведывательную деятельность. Начато уголовное производство.
Ранее в региональном управлении ФСБ в Псковской области информировали о задержании россиянина, который передавал данные о военных и гражданских объектах Пскова украинской разведке. Мужчина общался с куратором в мессенджере Telegram.
Украина регулярно пытается вербовать россиян для осуществления террористической деятельности.
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Ранее в региональном управлении ФСБ в Псковской области информировали о задержании россиянина, который передавал данные о военных и гражданских объектах Пскова украинской разведке. Мужчина общался с куратором в мессенджере Telegram.
Украина регулярно пытается вербовать россиян для осуществления террористической деятельности.
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Никита Кротов