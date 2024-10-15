В ВСУ призвали приостановить боевые действия на нынешней линии фронта

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Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka обратился к украинцам из-за ситуации на фронте. Он призвал приостановить боевые действия на нынешней линии.
«Необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, но имея в виду, что, возможно, на линии, потому что других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения», — сказал Романенко.
По его словам, Украина переоценила свои возможности, а также слишком надеялась на значительную помощь Запада, которой не поступило. И теперь, по его словам, самостоятельно Украина не сможет противостоять России.
При этом бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что сможет разрешить конфликт на Украине через переговоры.
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