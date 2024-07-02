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Россия победит в конфликте на Украине осенью текущего года. Такое мнение выразил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «Время покажет».
«Я больше, чем уверен, что в этом году, осенью мы СВО завершим», — сказал офицер.
Он добавил, что боевики ВСУ тоже знают об этом. Кроме того, генерал-майор уверен, что глава киевского режима Владимир Зеленский побежит с территории Украины.
По мнению экспертов, Зеленский уже потерял покровительство США, поскольку его президентский срок истек, саммит в Швейцарии провален, а Россия успешно ведет спецоперацию.
До этого российский лидер Владимир Путин заявлял, что РФ добьется победы в конфликте.
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Никита Кротов