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«Единая Россия» запустила новый проект помощи в трудоустройстве ветеранам СВО

26 июня 2024, 07:37
Фото:istock/rarrarorro

Фото:istock/rarrarorro

«Единая Россия» поможет ветеранам спецоперации, которые находятся на лечении, получить новую специальность. Об этом заявила пресс-служба партии.
Сообщается, что в первой выездной консультации представителей партии приняли участие около 50 военных. По словам члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, участники специальной военной операции, которые получили инвалидность, смогут получить новую специальность.

«Многие из них не знают, куда идти, как пользоваться порталом «Работа России», составлять резюме. На наш взгляд важно, чтобы, пока они восстанавливаются, сотрудники службы занятости приходили к ним», — рассказала она.



Ранее сообщалось, что в Ростовской области для участников СВО и членов их семей обновили льготу при выкупе земли под сад и огород. Проект изменений в постановление властей был разработан региональным МИЗО.

Стало известно, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#сво
#всу
Премьер Сербии не намерен ограничивать продажи боеприпасов
Сербский премьер Вучевич не планирует ограничивать продажи сербских боеприпасов
26 июня 2024, 07:08

Фото:istock/NGCHIYUI

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич рассказал, что правительство не планирует запрещать местным фирмам продавать боеприпасы в третьи страны. Он заявил об этом агентству AFP.
«Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США, поскольку это не запрещено» – сказал он.
По его словам, производство боеприпасов, которые «используются там, где идет война», нельзя считать чем-то аморальным.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не будет оправдываться за поставки вооружений другим странам. Он также отметил в ходе выступления, что стремится к тому, «чтобы никто из наших братьев, будь то россияне, украинцы или кто-либо еще, не был убит из сербского оружия».

Вучич добавил, что раскручивание темы «попадания сербских боеприпасов на Украину» в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений.

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#сербия
#оружие
#политика
#продажа
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Ассанжа освободили в зале суда
Основателя Wikileaks Ассанжа освободили в зале суда
26 июня 2024, 06:31

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Суд Северных Марианских остров решил освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Его приговорили к сроку, который он уже отбыл, поэтому дело против журналиста было закрыто.
Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины. Как сообщает Guardian, адвокаты США в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции.

Барри Поллак, представлявший интереса Ассанжа в суде, отметил отсутствие вреда от публикаций основателя сайта WikiLeaks. Сам журналист заверил, что работа сайта Wikileaks продолжится, и он будет дальше бороться за свободу слова.

Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военнослужащие совершали в США.

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Южная Корея заявила о «неудачном» пуске ракеты КНДР
Военные Южной Кореи рассказали о неудачном пуске ракеты КНДР
26 июня 2024, 06:04

Фото: istock/Gerasimov174

Южнокорейское агентство Yonhap заявило о неудачном запуске баллистической ракеты КНДР. СМИ сообщило об этом, ссылаясь на данные южнокорейских военных.
«Северная Корея в 05:30 по местному времени запустила неизвестную баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону Японского моря, но, по оценкам, пуск закончился провалом», – сообщили военные.
Северокорейская ракета пролетела 250 километров. Предполагается, что пуск был испытательным.

Напомним, КНДР 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом. До этого Северная Корея отправила в Южную более 150 воздушных шаров с мусором.

В ответ на это активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, которые переносили флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop.

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#кндр
#южная корея
#ракета
#испытания
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«Око за око»: Во Франции выступили со срочным призывом после решения России
Филиппо: после запрета СМИ ЕС в РФ нужно отказаться от русофобской истерии
26 июня 2024, 05:33

Фото: istock / ffikretow

Решение российских властей о блокировке на территории государства целого ряда европейских информагентств говорит о том, что Западу необходимо прекратить антироссийскую истерию. Такое заявление сделала лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.
«Россия объявила о блокировке на своей территории 81 европейского СМИ <...>. На деле это всего лишь око за око! Кто поспешил, незаконно, запретить российские СМИ <...> в ЕС? <...> Это был ЕС!», — отметил политик.
Филиппо добавил, что Западу стоит отказаться от антироссийской истерии в НАТО и незамедлительно прекратить поставки вооружений на Украину. Это позволит избежать новых ограничений со стороны РФ.

24 июня Евросоюз ввел 14-й пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на вещание на всей территории объединения некоторых издений, включая РИА Новости, «Известия», «Российскую газету» и Voice of Europe. Санкционные меры начали действовать с 25 июня.

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«Театр военных действий»: В Сербии территорию Украины отнесли к западным землям РФ
Политолог Гайич: Украину стоит рассматривать как западную землю России
26 июня 2024, 02:44

Фото: istock / berean

Украину необходимо рассматривать как западную землю Российской Федерации, которая стала полем боя Запада. Такое заявление сделал сербский политолог Стеван Гайич в интервью изданию «Печат».
«Украину следует рассматривать как западную российскую территорию, которая сегодня превратилась в поле боя, где, как говорят американцы, разворачивается театр военных действий», — отметил Гайич.
Как утверждает политолог, противостояние на Украине идет между Западом и серьезной частью остального мира, который борется за прекращение западной гегемонии. Помимо этого, подчеркнул эксперт, русские и украинцы — это часть одного народа, но жителям Украины долгие годы навязывали искаженную идентичность.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин пока не собирается контактировать с Александром Вучичем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#эксперт
#интервью
#заявление
#политолог
#сербия
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Белоусов указал Остину на опасность поставок вооружений ВСУ
Глава Минобороны РФ Белоусов указал Остину на опасность поставок вооружений ВСУ
26 июня 2024, 01:41

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Министр обороны России указал главе Пентагона Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки из-за поставок американских вооружений для ВСУ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
«Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы», – сообщили в министерстве.

Министр обороны России Андрей Белоусов провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Предыдущие переговоры между министром обороны России и главой Пентагона состоялись 15 марта 2023 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 90 на 90.

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#россия
#сша
#андрей белоусов
#армия россии
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Лавров объявил о будущем БРИКС
Глава МИД РФ Лавров объявил, что БРИКС «взял паузу» в принятии новых членов
26 июня 2024, 00:27

Фото: сайт Кремля

Страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», – сказал министр в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.
Ранее министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава заявил, что его страна хочет присоединиться к БРИКС. Также о готовности вступить в БРИКС заявил Таиланд. Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой об официальном членстве в БРИКС.

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#сергей лавров
#брикс
#россия
#страны
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Власти Кении готовятся подавить протест
Президент Кении Руто объявил о мобилизации всех сил для подавления протеста
25 июня 2024, 23:59

Фото:istock/Aoraee

Все силы безопасности мобилизовали в Кении для подавления протеста. Об этом в ходе выступления заявил президент страны Уильям Руто.
Он назвал акции протеста «атакой на конституционный строй и угрозой для безопасности страны».

Ранее стало известно, что во время разгона протестов в столице Кении Найроби пострадала сестра экс-президента США Барака Обамы Аума Обама. Она отметила, что полиция использовала против протестующих слезоточивый газ. При этом в руках у присутствующих были только флаги и плакаты.

В Кении начались протесты после того, как состоялось голосование по проекту бюджета с учётом повышения налогов. Демонстранты жгут административные здания. Уточняется, что пострадали более двухсот человек.

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#африка
#протесты
#кения
#политика
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Белоусов провел переговоры с главой Пентагона
Министр обороны РФ Белоусов провел переговоры с главой Пентагона Остиным
25 июня 2024, 23:25

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.
«В ходе разговора министр подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины», – сказал Райдер.
В ходе брифинга он также затронул тему возможной отправки американских войск на Украину. Райдер отметил, что Вашингтон не планирует этого делать «ни сейчас, ни в будущем».

Предыдущие переговоры между министром обороны России и главой Пентагона состоялись 15 марта 2023 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 90 на 90.

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#андрей белоусов
#минобороны рф
#сша
#россия
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