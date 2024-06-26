«Единая Россия» запустила новый проект помощи в трудоустройстве ветеранам СВО

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«Единая Россия» поможет ветеранам спецоперации, которые находятся на лечении, получить новую специальность. Об этом заявила пресс-служба партии.
Сообщается, что в первой выездной консультации представителей партии приняли участие около 50 военных. По словам члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, участники специальной военной операции, которые получили инвалидность, смогут получить новую специальность.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области для участников СВО и членов их семей обновили льготу при выкупе земли под сад и огород. Проект изменений в постановление властей был разработан региональным МИЗО.
Стало известно, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Многие из них не знают, куда идти, как пользоваться порталом «Работа России», составлять резюме. На наш взгляд важно, чтобы, пока они восстанавливаются, сотрудники службы занятости приходили к ним», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области для участников СВО и членов их семей обновили льготу при выкупе земли под сад и огород. Проект изменений в постановление властей был разработан региональным МИЗО.
Стало известно, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова