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Приблизительно 50% занятой боевиками ВСУ территории Курской области освобождено. Об этом ГТРК «Курск» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Сегодня мы фиксируем, что примерно половина территории, которая была занята противником, уже освобождена», — прокомментировал офицер.Украина напала в приграничье Курской области рано утром, 6 августа. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район отправили подкрепление. Противнику дали отпор бойцы ВС РФ, погранслужба ФСБ и Росгвардия.
По оценкам экспертов, глава киевского режима Владимир Зеленский такими действиями в три раза ускорил наступление ВС РФ в Донбассе.
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Никита Кротов