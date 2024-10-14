«Профукали»: экс-сотрудник СБУ анонсировал уход ВСУ из Курской области

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Нападение ВСУ в приграничье Курской области целиком провалено, заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом «ПолитЭксперт».
«Я же сказал, что по итогу мы займем маленький плацдарм в районе Суджи, <…> и все, и нас оттуда выбьют. Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали», — прокомментировал аналитик.Он подчеркнул, что так называемая операция боевиков ВСУ начиналась как наступательная, а стала в итоге оборонительной. Кроме того, у них нехватка ресурсов, поэтому радикалы не удерживают ее по всей линии, переходя в очаги.
Украина напала на Курскую область с утра 6 августа, бои в регионе продолжаются.
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Никита Кротов