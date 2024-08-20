Союзники отказали Зеленскому в критически важной просьбе

Запад не намерен возвращать украинцев обратно на родину, несмотря на призывы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно информации источника, данная позиция связана с нехваткой рабочих рук в европейских государствах. Руководитель главной лоббистской группы чешской розничной торговли и гостиничного бизнеса Томаш Пруза сообщил, что многие чешские организации зависят от украинских беженцев.
Он отметил, что без них строительная область Чехии просто бы остановилась. По данным издания, от притока беженцев выигрывает и Польша. Помимо украинцев, которые жили в республике ранее, страна приняла еще порядка 950 тысяч человек.
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