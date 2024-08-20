Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ в Курской области

Видео: официальный Telegram-канал Минобороны России
Украинская армия несет большие потери в ходе боев в Курской области. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Виталий, видео публикует Минобороны России.
Виталий был распределен в 92-ю штурмовую бригаду ВСУ и работал водителем. По его словам, те, кого он отвозил на позицию, не возвращались с фронта.
Украинский пленный отметил, что командование неоднократно наказывало его за отказ воевать. Он добавил, что несколько раз ему приходилось сидеть в собачьей клетке в качестве наказания.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Украинский пленный отметил, что командование неоднократно наказывало его за отказ воевать. Он добавил, что несколько раз ему приходилось сидеть в собачьей клетке в качестве наказания.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова